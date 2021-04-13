Руководство итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани подписало меморандум о сотрудничестве с российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, что позволит провести в Италии испытания вакцины "Спутник V" от COVID-19, сообщает во вторник газета "Соле 24 - Оре".
"Область Лацио и институт "Спаланцани" подписали это соглашение о научном сотрудничестве. Это даст возможность, наконец, провести испытания "Спутника V", - заявил директор итальянского института Франческо Вайя.
Планируется, что итальянские специалисты совместно с российскими коллегами, среди прочего, изучат эффективность "Спутника V" против опасных штаммов коронавируса, например - бразильского, южноафриканского, британского. Также ученые намерены выяснить, насколько эффективно применять вторую дозу "Спутника V" для иммунизации людей, которые в качестве первой прививки получили препарат от AstraZeneca или - иные используемые в настоящее время в ЕС вакцины.
Планируется, что на начальном этапе исследований российская сторона поставит в Италию 100 доз вакцины. В общей сложности в испытаниях примут участие 600 добровольцев.
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