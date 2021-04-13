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Дальнее зарубежье 13.04.2021 20:02

Евросоюз надеется на соблюдение Японией правил безопасности при сбросе воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Европейский союз ожидает, что планы властей Японии сбросить в океан использовавшуюся для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1" воду будут осуществлены при соблюдении безопасности и транспарентности, заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Мы в курсе решения японского правительства, сообщенного вчера, о сбросе воды в море, начиная с 2023 года. Мы надеемся, что необходимые процедуры безопасности предприняты и что Япония будет придерживаться своих национальных и международных обязательств", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он добавил, что "важно, чтобы была обеспечена транспарентность в такого рода процедурах, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в контакте с нашими японскими коллегами".

В настоящее время водные отходы с "Фукусимы" хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий. Правительство собирается снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами и через два года начать сброс воды в океан.

Правительственная комиссия Японии еще в прошлом году рекомендовала сбросить воду с "Фукусимы" в море. Но такое решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

МИД КНР заявил об обеспокоенности односторонним решением японского правительства сбросить в океан воду, которая ранее использовалась для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", пострадавшей во время разрушительного цунами 2011 года.

Решение о сбросе воды вызвало сожаление у правительства Южной Кореи, сообщило во вторник агентство "Ренхап".

Глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль заявила журналистам: "Правительство выражает глубокое сожаление в связи с решением японского правительства спустить загрязненную воду с АЭС "Фукусима" в океан".

В свою очередь Госдеп США сообщил, что в Вашингтоне рассчитывают на ответственный подход Японии к вопросу утилизации воды с "Фукусимы" и надеются на дальнейшую координацию по этому вопросу с правительством в Токио.

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Тэги: ЕВРОПА, ЯПОНИЯ, "ФУКУСИМА", БЕЗОПАСНОСТЬ


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