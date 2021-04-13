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Дальнее зарубежье 13.04.2021 20:40

Генсек Совета Европы призывает политиков Молдавии избежать конституционного кризиса

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ответ на призыв спикера парламента Молдавии Зинаиды Гречанной выступить арбитром в конфликте между президентом и парламентом заявила, что роспуск парламента может быть "крайней мерой, осуществляемой только в рамках Конституции".

"Совет Европы придает первостепенное значение уважению демократии и верховенства закона, для которых конституционализм является основополагающим принципом. Правила формирования правительства и роспуска парламента устанавливаются Конституцией и толкуются Конституционным судом", - цитирует пресс-служба парламента слова генсека Совета Европы.

Она подчеркнула, что "в демократическом государстве важно, чтобы все его институты лояльно сотрудничали в осуществлении своих конституционных прерогатив".

"Этот факт побуждает меня апеллировать к чувству ответственности всех институтов и всех заинтересованных сторон в Республике Молдова, чтобы избежать конституционного кризиса", - заявила Пейчинович-Бурич.

Гречанная заявила после получения письма, что "Совет Европы согласен с тем, что парламент не может быть распущен, если есть парламентское большинство, готовое утвердить правительство".

В свою очередь, вице-спикер от пропрезидентской партии PAS Михаил Попшой заявил, что председатель парламента "пытается манипулировать общественным мнением в вопросе роспуска парламента".

"Госпожа Гречаная пытается интерпретировать ответ генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, а также манипулировать общественным мнением и оказывать давление на судей Конституционного суда. Все положения Конституции о роспуске парламента выполнены - прошло три месяца, а две попытки назначить правительство провалились" - отметил Попшой.

Президент Молдавии Майя Санду добивается роспуска парламента, в котором ее сторонники находятся в меньшинстве, и назначении даты досрочных выборов. В то же время, парламентское большинство в составе Партии социалистов и партии "Шор" (в общей сложности 53 депутаты из 101), настаивают на том, чтобы президент назначила кандидатом на пост премьера нынешнего посла Молдавии в России Владимира Головатюка.

Депутаты парламентского большинства на прошлой неделе проголосовали за введение в стране чрезвычайного положения на 60 дней в целях борьбы с пандемией коронавируса. Санду заявила, что это решение принято по политическим причинам - чтобы не допустить досрочных выборов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КРИЗИС, ЕВРОПА, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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