Экспортеры из Турции продолжают настаивать на отмене квоты на ввоз томатов в РФ

Экспортеры томатов из Турции довольны решением РФ увеличить квоту на поставки этих овощей до 300 тыс. тонн, но продолжают настаивать на отмене этой ограничительной меры, сообщает агентство "Анадолу".

Минсельхоз РФ на минувшей неделе внес проект постановления правительства об увеличении квоты Турции на поставки томатов с 250 тыс. до 300 тыс. тонн.

Как заявил агентству глава Ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак, по данным на 10 апреля, Турция использовала 249,746 тыс. тонн из выделенной квоты на экспорт свежих томатов в РФ. При этом он отметил, что экспорт в 2020 году сократился до $62 млн против $86 млн годом ранее. "Главной причиной этому является квота. Мы можем довести экспорт томатов в Россию до $100 млн в случае снятия квоты. Мы требуем полного снятия квоты на томаты", - сказал Учак.

Глава ассоциации напомнил, что Россия является традиционным рынком сбыта турецких томатов.

Согласно сообщению, Турция по итогам прошлого года вырастила 12,2 млн тонн томатов, заняв четвертое место в списке ведущих мировых производителей. Томаты в основном выращиваются в провинциях Анталья, Бурса и Измир.

По данным Ассоциации экспортеров Эгейского региона, Турция в 2020 году экспортировала 522,752 тыс. тонн томатов в 52 страны мира на $313,4 млн.

В первом квартале экспорт вырос на 2%, до 128,9 млн.

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле прошлого года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года - до 250 тыс. тонн.