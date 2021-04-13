В Нидерландах считают, что польза от вакцины Johnson & Johnson важнее рисков

Нидерландский регулятор по контролю над лекарственными средствами после сообщений о случаях тромбоза после прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson заявил, что польза от этого препарата перевешивает возможные риски, сообщают европейские СМИ.

"Вместе с Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) мы тщательно следим за ситуацией. Сейчас польза от вакцины перевешивает возможные риски", - заявило голландское управление лекарственных средств.

Вакцину Johnson & Johnson используют только в США, но и там решили приостановить ее введение, пока идет расследование шести случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбов после прививки этим препаратом.

На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения укола Johnson & Johnson. При этом побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.

К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

Ранее сообщалось о возникновении тромбоза у тех, кто привился вакциной производства AstraZeneca. Ряд стран отказались от ее использования, а европейский регулятор ЕМА рекомендовал включить риск образования тромбов в перечень возможных побочных эффектов от вакцинации.