ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству

ИВ Газахского района привлекла ООО «Azertranss» для проведения работ по благоустройству и ремонту, заключив два контракта на общую сумму 1 млн 401,593 тыс. манатов.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, первый контракт включает проведение работ по благоустройству на улицах и дворах жилых домов города Газах. Стоимость контракта – 918,395 тыс. манатов.
Предметом второго контракта является капремонт городских дорог. Стоимость заключенного контракта – 483,198 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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