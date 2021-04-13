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13.04.2021 21:01

ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству

ИВ Газахского района привлекла ООО «Azertranss» для проведения работ по благоустройству и ремонту, заключив два контракта на общую сумму 1 млн 401,593 тыс. манатов.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, первый контракт включает проведение работ по благоустройству на улицах и дворах жилых домов города Газах. Стоимость контракта – 918,395 тыс. манатов.

Предметом второго контракта является капремонт городских дорог. Стоимость заключенного контракта – 483,198 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗАХ, ИВ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]