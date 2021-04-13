ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству

ИВ Газахского района привлекла ООО «Azertranss» для проведения работ по благоустройству и ремонту, заключив два контракта на общую сумму 1 млн 401,593 тыс. манатов.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, первый контракт включает проведение работ по благоустройству на улицах и дворах жилых домов города Газах. Стоимость контракта – 918,395 тыс. манатов.

Предметом второго контракта является капремонт городских дорог. Стоимость заключенного контракта – 483,198 тыс. манатов.

Х.Насирзаде