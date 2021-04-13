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Дальнее зарубежье 13.04.2021 19:18

МИД Турции сообщил о переносе международной конференции по Афганистану, предположительно, на 26 апреля

Международная конференция по Афганистану в Турции, как ожидается, начнется 26 апреля, сообщила во вторник турецкая газета "Дейли сабах" со ссылкой на МИД республики.

Издание отмечает, что первоначально планировалось созвать конференцию на этой неделе, предположительно 16 апреля. Однако радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) заявило, что не готово к таким срокам и продолжает изучать представленные им Соединенными Штатами повестку форума и мирный план.

В МИД Турции в связи с этим заявили газете, что старт конференции будет, по всей видимости, отложен до 26 апреля.

Конференция, проведение которой в Турции активно продвигают США, задумана как крупное мероприятие с участием делегаций правительства Афганистана и талибов, и рассчитана на 10 или более дней.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АФГАНИСТАН, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]