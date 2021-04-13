МИД Турции сообщил о переносе международной конференции по Афганистану, предположительно, на 26 апреля

Международная конференция по Афганистану в Турции, как ожидается, начнется 26 апреля, сообщила во вторник турецкая газета "Дейли сабах" со ссылкой на МИД республики.
Издание отмечает, что первоначально планировалось созвать конференцию на этой неделе, предположительно 16 апреля. Однако радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) заявило, что не готово к таким срокам и продолжает изучать представленные им Соединенными Штатами повестку форума и мирный план.
В МИД Турции в связи с этим заявили газете, что старт конференции будет, по всей видимости, отложен до 26 апреля.
Конференция, проведение которой в Турции активно продвигают США, задумана как крупное мероприятие с участием делегаций правительства Афганистана и талибов, и рассчитана на 10 или более дней.
Алиев и Лукашенко провели неофициальную встречу в Баку
Ереван не готов к нормализации отношений с Баку – МИД Азербайджана
Нефть дорожает на китайских статданных и прогнозе спроса ОПЕК
В Гяндже планируют в 2021г собрать около 1,3 тыс. белорусских тракторов
Россияне не хотят досрочно возвращаться домой с отдыха в Турции - туроператор
В Азербайджане двукратный суточный рост случаев COVID-19, 34 человека скончались
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам