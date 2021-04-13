Зеленский в конце недели посетит Францию, встретится с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщило издание Le Figaro.

Отмечается, что визит связан с ростом напряженности в Украине из-за военного усиления РФ на ее границах. Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что Зеленский может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения эскалации на Донбассе и реформ в Украине.