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Дальнее зарубежье 13.04.2021 19:54

Зеленский в конце недели посетит Францию, встретится с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщило издание Le Figaro.

Отмечается, что визит связан с ростом напряженности в Украине из-за военного усиления РФ на ее границах. Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что Зеленский может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения эскалации на Донбассе и реформ в Украине.

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]