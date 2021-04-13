Посол Румынии завершает дипмиссию в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял посла Румынии Дана Янку, завершающего дипломатическую деятельность в Баку.
«На встрече стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политических связей между Азербайджаном и Румынией», - сообщает МИД Азербайджана.
Собеседники также отметили наличие благоприятных возможностей для расширения экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики и транспорта.
Р.Ахмедов
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