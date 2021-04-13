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Внешняя политика 13.04.2021 19:07

Посол Румынии завершает дипмиссию в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял посла Румынии Дана Янку, завершающего дипломатическую деятельность в Баку.

«На встрече стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политических связей между Азербайджаном и Румынией», - сообщает МИД Азербайджана.

Собеседники также отметили наличие благоприятных возможностей для расширения экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики и транспорта.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РУМЫНИЯ, ПОСОЛ, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]