Посол Румынии завершает дипмиссию в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял посла Румынии Дана Янку, завершающего дипломатическую деятельность в Баку.

«На встрече стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политических связей между Азербайджаном и Румынией», - сообщает МИД Азербайджана.

Собеседники также отметили наличие благоприятных возможностей для расширения экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики и транспорта.

Р.Ахмедов