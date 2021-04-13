Нефть дорожает на китайских статданных и прогнозе спроса ОПЕК

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник на данных о росте импорта нефти в Китай.

Поддержку рынку также оказывает улучшение прогноза спроса на нефть ОПЕК. Согласно новому отчету картеля, ОПЕК теперь ожидает, что потребление нефти в 2021 году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:56 во вторник составляет $63,61 за баррель, что на $0,33 (0,52%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,97 за баррель, что на $0,27 (0,45%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Объем китайского импорта в марте подскочил на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). При этом импорт нефти в Китай вырос на 21%. Однако это объясняется эффектом низкой базы, отмечает Trading Economics. Китайский экспорт вырос в прошлом месяце на 30,6%.

Тем временем инвесторы продолжают ждать возобновления переговоров по иранской ядерной сделке, запланированных на 14 апреля, отмечает S&P Global Platts. Атака на иранский ядерный центр в Натанзе, совершенная в выходные, осложнит переговоры, пишет агентство.

Отмена американских санкций против нефтяного сектора Ирана может привести к притоку иранской нефти на рынок.

По мнению аналитика AxoCorp Стивена Иннеса, прогресс в переговорах повлияет на настроения на рынке. Однако влияние может оказаться сдержанным, поскольку, "как сообщалось, Иран наращивает производство и экспорт с момента выборов в США в прошлом году" и "влияние на спрос уже заложено в ценах", считает эксперт.