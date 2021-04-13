Байден провел разговор с Путиным, обсудил вопросы стабильности, глобальные и региональные темы

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили глобальные и региональные темы, сообщили во вторник в Белом доме.

"Они обсудили многие региональные и глобальные проблемы, в том числе намерение США и России продолжать диалог по стратстабильности", - говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора.

В Белом доме пояснили, что этот диалог должен касаться "ряда вопросов о контроле над вооружениями, а также - новых проблем в сфере безопасности".