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Дальнее зарубежье 13.04.2021 19:41

Байден в разговоре с Путиным призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом - Белый дом

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом, сообщил Белый дом.

"Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙДЕН, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]