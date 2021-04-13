Аэрофлот с 15 апреля по 1 июня сохранит два регулярных рейса в неделю в Стамбул

"Аэрофлот" в период ограничения авиасообщения в Турцию - с 15 апреля по 1 июня - сохранит два регулярных рейса в неделю в Стамбул, говорится в сообщении авиакомпании.
Пассажирам отмененных в этот период рейсов Стамбул - Москва и Анталья - Москва можно будет переоформить билеты на оставшиеся рейсы без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.
Кроме того, для возвращения пассажиров из Антальи в Москву "Аэрофлот" планирует выполнить три специальных вывозных рейса: 17, 24 и 30 апреля.
Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" отменит до июня все свои турецкие рейсы: в Анталию и Газипашу из Москвы, а также в Стамбул из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Минеральных Вод и Уфы. Согласно сообщению перевозчика, пассажирам отмененных рейсов "уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств". Срок зачисления "зависит от условий банка эмитента и обычно занимает до 7 дней", отметили в компании.
На территории Турции сейчас находятся около 7 тыс. пассажиров "Победы". Компания готовит график их вывоза.
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