Аэрофлот с 15 апреля по 1 июня сохранит два регулярных рейса в неделю в Стамбул

"Аэрофлот" в период ограничения авиасообщения в Турцию - с 15 апреля по 1 июня - сохранит два регулярных рейса в неделю в Стамбул, говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажирам отмененных в этот период рейсов Стамбул - Москва и Анталья - Москва можно будет переоформить билеты на оставшиеся рейсы без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление.

Кроме того, для возвращения пассажиров из Антальи в Москву "Аэрофлот" планирует выполнить три специальных вывозных рейса: 17, 24 и 30 апреля.

Входящая в группу "Аэрофлот" "Победа" отменит до июня все свои турецкие рейсы: в Анталию и Газипашу из Москвы, а также в Стамбул из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Минеральных Вод и Уфы. Согласно сообщению перевозчика, пассажирам отмененных рейсов "уже автоматически оформлен полный возврат денежных средств". Срок зачисления "зависит от условий банка эмитента и обычно занимает до 7 дней", отметили в компании.

На территории Турции сейчас находятся около 7 тыс. пассажиров "Победы". Компания готовит график их вывоза.