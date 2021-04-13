Диалог Турции с РФ помог предотвратить региональные кризисы - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что диалог Анкары с Москвой помог своевременно предотвратить ряд кризисов в регионе.
"Я считаю, что наши каналы диалога с Россией, которые мы поддерживаем независимо от обстоятельств, принесли позитивные результаты в том, что касается предотвращения кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".
Президент Турции заявил, что придает большое значение и контактам с Киевом. "Каждый шаг в направлении развития турецко-украинских связей важен для мира и спокойствия в регионе", - цитирует Эрдогана "Анадолу".
Алиев и Лукашенко провели неофициальную встречу в Баку
Ереван не готов к нормализации отношений с Баку – МИД Азербайджана
Нефть дорожает на китайских статданных и прогнозе спроса ОПЕК
В Гяндже планируют в 2021г собрать около 1,3 тыс. белорусских тракторов
Россияне не хотят досрочно возвращаться домой с отдыха в Турции - туроператор
В Азербайджане двукратный суточный рост случаев COVID-19, 34 человека скончались
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам