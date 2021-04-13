Диалог Турции с РФ помог предотвратить региональные кризисы - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что диалог Анкары с Москвой помог своевременно предотвратить ряд кризисов в регионе.

"Я считаю, что наши каналы диалога с Россией, которые мы поддерживаем независимо от обстоятельств, принесли позитивные результаты в том, что касается предотвращения кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Президент Турции заявил, что придает большое значение и контактам с Киевом. "Каждый шаг в направлении развития турецко-украинских связей важен для мира и спокойствия в регионе", - цитирует Эрдогана "Анадолу".