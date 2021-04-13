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Регион 13.04.2021 20:30

Диалог Турции с РФ помог предотвратить региональные кризисы - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что диалог Анкары с Москвой помог своевременно предотвратить ряд кризисов в регионе.

"Я считаю, что наши каналы диалога с Россией, которые мы поддерживаем независимо от обстоятельств, принесли позитивные результаты в том, что касается предотвращения кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Президент Турции заявил, что придает большое значение и контактам с Киевом. "Каждый шаг в направлении развития турецко-украинских связей важен для мира и спокойствия в регионе", - цитирует Эрдогана "Анадолу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]