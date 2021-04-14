Власти США проверяют 750 тыс. автомобилей GM на проблемы с подушками безопасности

Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США начало проверку в связи с жалобами на несработавшие во время аварий подушки безопасности в автомобилях General Motors Co., сообщает Associated Press.
Проверка регулятора касается около 750 тыс. автомобилей Chevrolet, Cadillac и GMC 2020-2021 гг. выпуска. Речь в основном идет о полноразмерных пикапах и кроссоверах.
NHTSA получило 15 жалоб на некорректную работу подушек безопасности, в том числе во время шести аварий, в результате которых пострадали восемь человек. У регулятора также имеется восемь отчетов с мест происшествий.
GM в марте направил дилерам сервисные бюллетени, однако отзыва автомобилей не проводилось. В бюллетенях указывается, что на клеммах подушек безопасности могут скапливаться частицы ржавчины, в результате чего подушки не раскрываются.
NHTSA выясняет, насколько масштабна эта проблема, и оценивает ее влияние на безопасность.
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