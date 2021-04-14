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Транспорт и связь 14.04.2021 02:09

Власти США проверяют 750 тыс. автомобилей GM на проблемы с подушками безопасности

Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США начало проверку в связи с жалобами на несработавшие во время аварий подушки безопасности в автомобилях General Motors Co., сообщает Associated Press.

Проверка регулятора касается около 750 тыс. автомобилей Chevrolet, Cadillac и GMC 2020-2021 гг. выпуска. Речь в основном идет о полноразмерных пикапах и кроссоверах.

NHTSA получило 15 жалоб на некорректную работу подушек безопасности, в том числе во время шести аварий, в результате которых пострадали восемь человек. У регулятора также имеется восемь отчетов с мест происшествий.

GM в марте направил дилерам сервисные бюллетени, однако отзыва автомобилей не проводилось. В бюллетенях указывается, что на клеммах подушек безопасности могут скапливаться частицы ржавчины, в результате чего подушки не раскрываются.

NHTSA выясняет, насколько масштабна эта проблема, и оценивает ее влияние на безопасность.

Акции GM во вторник дешевеют на 2,6%.

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Тэги: США, РЕГУЛЯТОР, GM, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]