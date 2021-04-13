Турция вводит частичный локдаун на две недели из-за ускорения распространения COVID-19

Турция на ближайшие две недели вводит частичный локдаун в стране из-за роста количества выявляемых заражений коронавирусом COVID-19, сообщает "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Турция ужесточит меры против COVID-19 и введет частичный локдаун в течение первых двух недель Рамадана", - цитирует агентство главу государства. Рамадан начался у мусульман с заходом солнца 12 апреля.
Среди прочего, в стране запрещают поездки между городами за исключением срочных ситуаций.
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