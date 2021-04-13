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Регион 13.04.2021 20:56

Турция вводит частичный локдаун на две недели из-за ускорения распространения COVID-19

Турция на ближайшие две недели вводит частичный локдаун в стране из-за роста количества выявляемых заражений коронавирусом COVID-19, сообщает "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция ужесточит меры против COVID-19 и введет частичный локдаун в течение первых двух недель Рамадана", - цитирует агентство главу государства. Рамадан начался у мусульман с заходом солнца 12 апреля.

Среди прочего, в стране запрещают поездки между городами за исключением срочных ситуаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]