Турция вводит частичный локдаун на две недели из-за ускорения распространения COVID-19

Турция на ближайшие две недели вводит частичный локдаун в стране из-за роста количества выявляемых заражений коронавирусом COVID-19, сообщает "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция ужесточит меры против COVID-19 и введет частичный локдаун в течение первых двух недель Рамадана", - цитирует агентство главу государства. Рамадан начался у мусульман с заходом солнца 12 апреля.

Среди прочего, в стране запрещают поездки между городами за исключением срочных ситуаций.