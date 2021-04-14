Правительство Латвии ожидает рост ВВП в 2021г от нуля до 4%

Валовой внутренний продукт Латвии в 2021 году может вырасти на 4%, а в 2022 году - на 5,1%, такой прогноз содержится в утвержденном кабинетом министров страны во вторник проекте программы стабильности Латвии на 2021-2024 годы.
Это оптимистический прогноз. Программа стабильности, разработанная Минфином страны, содержит также пессимистический прогноз, согласно которому ВВП Латвии в 2021 году не изменится, а в 2022 году вырастет на 4,2%.
Согласно принятой программе, экономическая ситуация в Латвии увязана с вакцинацией от COVID-19. Согласно данным Минфина, макроэкономические прогнозы по-прежнему содержат высокую степень неопределенности и основаны на предположении о том, что утвержденный правительством план вакцинации будет успешно реализован, то есть к концу лета 2021 года будут вакцинированы 70% латвийцев.
Если план вакцинации будет выполнен, Минфин прогнозирует восстановление экономики в III квартале этого года.
В оптимистическом варианте "ковидные" ограничения могут быть сняты раньше, поэтому рост экономической активности будет ощущаться во всех сферах - как с точки зрения спроса, так и с точки зрения роста доходов.
При оптимистическом варианте средняя заработная плата увеличится на 4,5% в этом году и на 5,5% в следующем, а уровень безработицы составит 8,2% в этом году и 6,5% в 2022-м.
В свою очередь пессимистический вариант предполагает, что средняя заработная плата в этом году вырастет на 3%, в следующем - на 4%. Уровень безработицы составит 8,9% в этом году и 7,7% в 2022 году. Налоговые поступления значительно уменьшатся, а баланс бюджета ухудшится.
Программа стабильности является частью ежегодного цикла разработки законопроекта о бюджете Латвии и среднесрочных бюджетных рамок.
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