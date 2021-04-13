Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0215 RUR   0.022 GBR   2.3347 TRY   0.2085

Цена на нефть

12.04 $/bbl   WTI 59.70 0.38 Brent 63.28 0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.04.2021 21:43

Путь к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией будет непростым - Белый дом

Соединенные Штаты ожидают, что на пути выстраивания с Россией стабильных и предсказуемых отношений, возникнут трудности и вызовы, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы определенно ожидаем того, что в наших отношениях останутся вызовы, мы ожидаем, что будут продолжительные трудные обсуждения, и мы готовы к этому. Но наша цель заключается в том, чтобы наши отношения были стабильными и предсказуемыми", - сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Псаки подчеркнула, что цель США - именно стабильность, а не выстраивание доверительных отношений с Россией.

"Мы говорим о предсказуемости, стабильности. Не о доверии", - сказала она.

Во вторник Байден и Путин провели разговор по телефону. Они обсудили ряд вопросов и Байден в ходе разговора предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом США не оставят без последствий продолжение "агрессивных действий" России - Блинкен Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ Байден просит выделить Пентагону более $700 млрд, в частности, для сдерживания РФ и КНР Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели - Белый дом Россия даст ответ на любые недружественные шаги США - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]