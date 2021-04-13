В США считают провокационными заявления Ирана о готовность обогащать уран до уровня 60%

США выражают серьезную обеспокоенность планами Ирана приступить к обогащению урана до уровня 60%, сообщили во вторник в Белом доме.
"Мы серьезно относимся к заявлениям Ирана о намерении начать обогащать уран до уровня в 60%", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
"Мы определенно обеспокоены этими провокационным заявлениями", - добавила она.
В то же время, Псаки заявила, что, тем не менее, ожидает продолжения переговоров по иранской ядерной сделке.
Ранее сообщалось, что Иран, начиная со среды, приступает к обогащению урана до уровня 60%. Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе. Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.
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