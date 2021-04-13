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Дальнее зарубежье 13.04.2021 22:07

В США считают провокационными заявления Ирана о готовность обогащать уран до уровня 60%

США выражают серьезную обеспокоенность планами Ирана приступить к обогащению урана до уровня 60%, сообщили во вторник в Белом доме.

"Мы серьезно относимся к заявлениям Ирана о намерении начать обогащать уран до уровня в 60%", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Мы определенно обеспокоены этими провокационным заявлениями", - добавила она.

В то же время, Псаки заявила, что, тем не менее, ожидает продолжения переговоров по иранской ядерной сделке.

Ранее сообщалось, что Иран, начиная со среды, приступает к обогащению урана до уровня 60%. Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе. Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, УРАН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]