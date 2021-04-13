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Дальнее зарубежье 13.04.2021 22:39

Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом

Планы о проведении саммита между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным не оказывают влияния на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы, сообщила на брифинге во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Нет, это (планы о саммите - ИФ) не меняет подсчеты, процесс, анализ, который ведется, я ожидаю, что скоро мы сможем больше сказать на это счет. И, конечно, президент США ясно давал понять, что (для России - ИФ) будут последствия... Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим", - сказала Псаки в ответ на вопрос журналиста о том, означает ли готовность США работать над саммитом Путина и Байдена, что Вашингтон не планирует вводить особенно жесткие санкции против РФ.

Ранее в апреле Псаки предупредила, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ. Они станут итогом обзора, который президент Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту.

Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за убийства американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трем другим пунктам.

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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]