Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом

Планы о проведении саммита между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным не оказывают влияния на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы, сообщила на брифинге во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.
"Нет, это (планы о саммите - ИФ) не меняет подсчеты, процесс, анализ, который ведется, я ожидаю, что скоро мы сможем больше сказать на это счет. И, конечно, президент США ясно давал понять, что (для России - ИФ) будут последствия... Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными, как мы часто говорим", - сказала Псаки в ответ на вопрос журналиста о том, означает ли готовность США работать над саммитом Путина и Байдена, что Вашингтон не планирует вводить особенно жесткие санкции против РФ.
Ранее в апреле Псаки предупредила, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ. Они станут итогом обзора, который президент Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту.
Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за убийства американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.
США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трем другим пунктам.
МГ ОБСЕ призывает Баку и Ереван возобновить политический диалог на высоком уровне
Алиев и Лукашенко провели неофициальную встречу в Баку
Ереван не готов к нормализации отношений с Баку – МИД Азербайджана
Беларусь предложила Азербайджану организовать авиарейс в США через Минск
Число нефтегазовых установок в мире в марте упало впервые за 5 месяцев - Baker Hughes
Johnson&Johnson решила отсрочить поставки своей вакцины в Европу
Израиль 23 мая откроет границы для вакцинированных и переболевших туристов
Россияне не хотят досрочно возвращаться домой с отдыха в Турции - туроператор
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает создавать карьерные возможности для студентов
AZPROMO стал официальным партнером Brand Award Azerbaijan
Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам