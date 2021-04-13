Глава МИД Грузии обсудил с госсекретарем США интеграцию в НАТО

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил о состоявшейся во вторник телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В ходе беседы была подчеркнута важная роль Америки в обеспечении процесса безопасности, как в Грузии, так и во всем регионе. Мы еще раз получили поддержку Вашингтона в стремлении интегрироваться в НАТО", - рассказал Залкалиани журналистам.