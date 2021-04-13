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Регион 13.04.2021 22:13

Глава МИД Грузии обсудил с госсекретарем США интеграцию в НАТО

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил о состоявшейся во вторник телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В ходе беседы была подчеркнута важная роль Америки в обеспечении процесса безопасности, как в Грузии, так и во всем регионе. Мы еще раз получили поддержку Вашингтона в стремлении интегрироваться в НАТО", - рассказал Залкалиани журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, США, НАТО, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]