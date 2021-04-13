Johnson&Johnson решила отсрочить поставки своей вакцины в Европу

Компания Johnson&Johnson приняла решение отсрочить распространение своей вакцины от коронавируса в европейских странах на фоне сообщений о случаях тромбоза после прививки этим препаратом.
"Мы приняли решение отложить поставки нашей вакцины в Европу", - цитирует агентство Associated Press заявление компании.
Агентство отмечает, что эта отсрочка еще более осложнит ситуацию в Европе, которая столкнулась с нехваткой вакцин от COVID-19 из-за выявленных ранее проблем с препаратом компании AstraZeneca.
Вакцину Johnson & Johnson в настоящее время используют только в США, но и там решили приостановить ее применение, пока идет расследование шести случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбов после прививки этим препаратом.
На прошлой неделе два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения укола Johnson & Johnson. При этом побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.
К проверке предполагаемой связи между прививкой и тромбозами приступили Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).
Ранее сообщалось о возникновении тромбоза у тех, кто привился вакциной производства AstraZeneca. Ряд стран отказались от ее использования, а европейский регулятор ЕМА рекомендовал включить риск образования тромбов в перечень возможных побочных эффектов от вакцинации.
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