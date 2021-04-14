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Транспорт и связь 14.04.2021 04:33

Беларусь предложила Азербайджану организовать авиарейс в США через Минск

Глава Минтранса Беларуси Алексей Авраменко обсудил с азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым восстановление регулярных полетов между странами и предложил организовать рейс из Баку в Нью-Йорк через Минск, сообщили в пресс-службе Минтранса Беларуси.

«В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере авиации – восстановление регулярных полетов между Беларусью и Азербайджаном допандемийного уровня. На данный момент регулярное авиасообщение между Минском и Баку обеспечивает ОАО "Авиакомпания "Белавиа», - проинформировали в Минтрансе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Белорусский министр предложил рассмотреть возможность организации трансконтинентального рейса авиакомпании AZAL по маршруту Баку – Минск – Нью-Йорк – Минск – Баку. Авраменко предложил проработать в ближайшее время конкретные шаги в этом направлении.

«Благодаря хорошо развитой маршрутной сети аэропорта, рейсы в США через Минск могут стать привлекательными не только для граждан наших государств, но и для пассажиров из стран Балтии», – сказал Авраменко.

Что касается железнодорожного транспорта, то на сегодняшний момент БЖД проведена работа по созданию необходимых условий для организации и развития железнодорожных перевозок в сообщении с Азербайджаном, в том числе в рамках проекта контейнерного поезда по маршруту Минск-Баку.

Кроме того, «Институт «Белжелдорпроект» уже успешно сотрудничает с азербайджанской стороной в лице ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и готов в дальнейшем работать по проектированию железнодорожной инфраструктуры, а также участвовать во всех аналогичных проектах.

«На встрече также обсуждалось сотрудничество в сфере автомобильного транспорта. Белорусская сторона обратилась с просьбой о рассмотрении возможности увеличения квоты азербайджанских разрешений в/из третьих стран. Речь шла и о дорожном хозяйстве, в частности, предприятие «Белгипродор» выражает готовность в выполнении проектно-изыскательских работ для автомобильных дорог, мостовых сооружений и аэродромов», - подчеркивает ведомство.

В целом, стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек стратегического партнерства и готовность обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия.

Р.Ахмедов

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПОЛЕТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]