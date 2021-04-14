Беларусь предложила Азербайджану организовать авиарейс в США через Минск

Глава Минтранса Беларуси Алексей Авраменко обсудил с азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым восстановление регулярных полетов между странами и предложил организовать рейс из Баку в Нью-Йорк через Минск, сообщили в пресс-службе Минтранса Беларуси.
«В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере авиации – восстановление регулярных полетов между Беларусью и Азербайджаном допандемийного уровня. На данный момент регулярное авиасообщение между Минском и Баку обеспечивает ОАО "Авиакомпания "Белавиа», - проинформировали в Минтрансе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Белорусский министр предложил рассмотреть возможность организации трансконтинентального рейса авиакомпании AZAL по маршруту Баку – Минск – Нью-Йорк – Минск – Баку. Авраменко предложил проработать в ближайшее время конкретные шаги в этом направлении.
«Благодаря хорошо развитой маршрутной сети аэропорта, рейсы в США через Минск могут стать привлекательными не только для граждан наших государств, но и для пассажиров из стран Балтии», – сказал Авраменко.
Что касается железнодорожного транспорта, то на сегодняшний момент БЖД проведена работа по созданию необходимых условий для организации и развития железнодорожных перевозок в сообщении с Азербайджаном, в том числе в рамках проекта контейнерного поезда по маршруту Минск-Баку.
Кроме того, «Институт «Белжелдорпроект» уже успешно сотрудничает с азербайджанской стороной в лице ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и готов в дальнейшем работать по проектированию железнодорожной инфраструктуры, а также участвовать во всех аналогичных проектах.
«На встрече также обсуждалось сотрудничество в сфере автомобильного транспорта. Белорусская сторона обратилась с просьбой о рассмотрении возможности увеличения квоты азербайджанских разрешений в/из третьих стран. Речь шла и о дорожном хозяйстве, в частности, предприятие «Белгипродор» выражает готовность в выполнении проектно-изыскательских работ для автомобильных дорог, мостовых сооружений и аэродромов», - подчеркивает ведомство.
В целом, стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек стратегического партнерства и готовность обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия.
Р.Ахмедов
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