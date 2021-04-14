МГ ОБСЕ призывает Баку и Ереван возобновить политический диалог на высоком уровне

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Азербайджан и Армению, как можно скорее, возобновить политический диалог на высоком уровне под своей эгидой.
«Сопредседатели с удовлетворением отмечают укрепление режима прекращения огня и внимательно следят за выполнением соглашения, достигнутого сторонами 9 ноября 2020 года. Сопредседатели приветствуют значительные достижения в отношении возвращения останков погибших, продолжающийся прогресс в отношении расселения лиц, перемещенных в результате конфликта, предоставления гуманитарной помощи и надлежащих условий жизни, а также конструктивные обсуждения, направленные на разблокирование транспортных и коммуникационных линий по всему региону», - говорится в заявлении сопредседателей, опубликованного на сайте ОБСЕ.
Посредники напоминают сторонам, что необходимы дополнительные усилия для решения остающихся проблемных вопросов и создания атмосферы взаимного доверия, способствующей прочному миру. Это включает вопросы, связанные, в частности, с: обменом всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования регионов конфликта; снятие ограничений на доступ в Карабахй; сохранение и защита религиозного и культурного наследия; и налаживание прямых контактов и сотрудничества между сообществами, затронутыми конфликтом, а также другие меры по укреплению доверия между людьми.
Сопредседатели подчеркивают, что особое внимание следует уделять достижению окончательного всеобъемлющего и устойчивого урегулирования на основе хорошо известных сторонам элементов и принципов.
В этой связи они призывают стороны, как можно скорее, возобновить политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Посредники готовы организовать прямые двусторонние консультации под их эгидой, чтобы стороны могли совместно рассмотреть и согласовать структурированную повестку дня, отражающую их приоритеты, без предварительных условий.
Сопредседатели подчеркнули свою готовность возобновить рабочие визиты в регион, включая Карабах и прилегающие районы, для выполнения своих оценочных и посреднических функций.
А.Азизов
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