Минобороны РФ создаст новую систему радиоэлектронной борьбы

Российские военные планируют создать новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая будет включать наземный и воздушный компоненты.
"Министерством обороны России подготовлен документ, определяющий стратегию строительства и совершенствования системы РЭБ Российской Федерации на очередной период. В основу его разработки легли результаты детального анализа мировых тенденций развития радиоэлектронных систем и средств вооружения и военной техники ведущих зарубежных стран", - сказал в интервью ведомственной газете "Красная звезда" начальник войск РЭБ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
"Практическая реализация всего комплекса мероприятий, обозначенных в подготовленном к принятию документе, приведёт к существенному увеличению вклада войск радиоэлектронной борьбы в завоевание превосходства в управлении войсками (силами) и применении оружия. Это позволит создать наземно-воздушную систему РЭБ, способную парировать имеющееся технологическое преимущество ведущих зарубежных стран в информационно-телекоммуникационном пространстве", - заявил Ласточкин.
"Появление новой области противоборства - информационно-телекоммуникационного пространства - значительно расширяет спектр задач войск РЭБ и ставит способы их применения в ряд важнейших мероприятий противодействию замыслам вероятного противника как в мирное, так и в военное время, приближая эффект применения перспективных средств РЭБ к результативности высокоточного огневого поражения", - сказал он.
В задачи войск РЭБ входит радиоразведка и радиоэлектронное подавление систем управления войсками и оружием противника, защита своих систем управления от преднамеренных помех противника, снижение эффективности применения его боевых средств с помощью индивидуальной и групповой защиты наземных объектов.
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