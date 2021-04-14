Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0332 RUR   0.0224 GBR   2.3412 TRY   0.2096

Цена на нефть

13.04 $/bbl   WTI 60.18 0.48 Brent 63.67 0.39

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.04.2021 12:31

Минобороны РФ создаст новую систему радиоэлектронной борьбы

Российские военные планируют создать новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая будет включать наземный и воздушный компоненты.

"Министерством обороны России подготовлен документ, определяющий стратегию строительства и совершенствования системы РЭБ Российской Федерации на очередной период. В основу его разработки легли результаты детального анализа мировых тенденций развития радиоэлектронных систем и средств вооружения и военной техники ведущих зарубежных стран", - сказал в интервью ведомственной газете "Красная звезда" начальник войск РЭБ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

"Практическая реализация всего комплекса мероприятий, обозначенных в подготовленном к принятию документе, приведёт к существенному увеличению вклада войск радиоэлектронной борьбы в завоевание превосходства в управлении войсками (силами) и применении оружия. Это позволит создать наземно-воздушную систему РЭБ, способную парировать имеющееся технологическое преимущество ведущих зарубежных стран в информационно-телекоммуникационном пространстве", - заявил Ласточкин.

"Появление новой области противоборства - информационно-телекоммуникационного пространства - значительно расширяет спектр задач войск РЭБ и ставит способы их применения в ряд важнейших мероприятий противодействию замыслам вероятного противника как в мирное, так и в военное время, приближая эффект применения перспективных средств РЭБ к результативности высокоточного огневого поражения", - сказал он.

В задачи войск РЭБ входит радиоразведка и радиоэлектронное подавление систем управления войсками и оружием противника, защита своих систем управления от преднамеренных помех противника, снижение эффективности применения его боевых средств с помощью индивидуальной и групповой защиты наземных объектов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, РЭБ, БОРЬБА


Похожие новости


Ереван обсуждает с Москвой создание на юге Армении опорного пункта 102-й российской военной базы - Пашинян В Армении реформируют армию исходя из страха перед армией Азербайджана - глава минобороны Арутюнян УВЗ анонсирует скорое появление боевых машин-роботов Путин назвал российскую армию одной из самых эффективных в мире Минобороны РФ создало в Ульяновске авиагруппировку для переброски миротворцев в Карабах Около 1 тыс. иностранных военных примут участие в стратегических маневрах "Кавказ-2020" - Минобороны РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]