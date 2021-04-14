Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0332 RUR   0.0224 GBR   2.3412 TRY   0.2096

Цена на нефть

13.04 $/bbl   WTI 60.18 0.48 Brent 63.67 0.39

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 14.04.2021 11:39

Pfizer Inc в мае будет готова расширить поставки в США своей вакцины от COVID-19

К концу мая текущего года по мере расширения производства компания Pfizer может на 10% увеличить поставки своей вакцины от коронавируса в Соединенные Штаты, написал исполнительный директор компании Альберт Бурла в своем твиттере во вторник.

Бурла также информировал, что компания поставит все заказанные 300 млн доз на две недели раньше, чем ожидалось. Она должна обеспечить поставку правительству США 100 млн доз к концу марта и еще 100 млн - к концу мая, а остальные - к концу июля.

Сама компания также сообщила, что после проведения оценки данных о безопасности применения препарата не обнаружено никаких свидетельств образования тромбов.

"Этот анализ данных о безопасности включает в себя обзор всех побочных эффектов, полученных после вакцинации до 27 марта", - говорится в сообщении.

Это заявление Pfizer появилось после того, как во вторник медицинские власти США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson по крайней мере на несколько дней в связи с тем, что у шести женщин в возрасте до 50 лет после прививок образовались тромбы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОМПАНИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Moderna произведет 20 млн доз вакцины от COVID-19 в 2020 г. по цене $25-37 за дозу Google покупает долю в производителе охранных систем ADT за $450 млн Apple купила разработчика системы приема платежей через смартфоны Mobeewave США призывают Европу отказаться от услуг китайского производителя оборудования для досмотра Remington готовится к банкротству, ведет переговоры о продаже с резервацией навахо США снимают запрет на работу американских компаний с китайской Huawei - американский Минторг

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]