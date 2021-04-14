Pfizer Inc в мае будет готова расширить поставки в США своей вакцины от COVID-19

К концу мая текущего года по мере расширения производства компания Pfizer может на 10% увеличить поставки своей вакцины от коронавируса в Соединенные Штаты, написал исполнительный директор компании Альберт Бурла в своем твиттере во вторник.
Бурла также информировал, что компания поставит все заказанные 300 млн доз на две недели раньше, чем ожидалось. Она должна обеспечить поставку правительству США 100 млн доз к концу марта и еще 100 млн - к концу мая, а остальные - к концу июля.
Сама компания также сообщила, что после проведения оценки данных о безопасности применения препарата не обнаружено никаких свидетельств образования тромбов.
"Этот анализ данных о безопасности включает в себя обзор всех побочных эффектов, полученных после вакцинации до 27 марта", - говорится в сообщении.
Это заявление Pfizer появилось после того, как во вторник медицинские власти США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson по крайней мере на несколько дней в связи с тем, что у шести женщин в возрасте до 50 лет после прививок образовались тромбы.
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