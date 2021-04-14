Байден принял приглашение выступить в Конгрессе США - Белый дом

Президент Джо Байден принял приглашение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси выступить на заседании Конгресса, сообщил Белый дом.

"Президент принял приглашение спикера Палаты представителей выступить на совместном заседании Конгресса 28 апреля накануне 100 дней пребывания в должности", - говорится в заявлении Белого дома.

Пелоси написала Байдену: "Я пишу вам, чтобы пригласить выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением решения проблем и возможностей этого исторического момента".

Она напомнила: "Почти 100 дней назад, когда вы приняли присягу, вы поклялись в духе великой надежды, что "помощь уже в пути". Благодаря вашему историческому и преобразующему лидерству помощь уже здесь!"

Обычно президенты, недавно вступившие в должность, обращаются к Конгрессу в течение нескольких недель после инаугурации, Байден до сих пор не сделал этого из-за пандемии COVID-19.