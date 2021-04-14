Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 апреля ЦБА установил 2,0332 манат/1EUR (13 апреля - 2,0215 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 апреля установил 0,0224 манат/1RUB (13 апреля - 0,022 манат/1RUB).

А.Мамедов