Азербайджан в I квартале сократил производство электроэнергии на 0,7%, увеличил экспорт на 5,4%

Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-марте 2021 года составило 6 млрд 924,9 млн кВт/час, что на 0,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство энергетики.

Согласно оперативным данным министерства, в январе-марте на ТЭС в Азербайджане произведено 6 млрд 604 млн кВт/час (спад на 0,9%), на гидроэлектростанциях (ГЭС) – 236,09 млн кВт/час (рост на 7,1%), передает «Интерфакс-Азербайджан».

Производство электроэнергии за счет альтернативных источников в I-ом квартале 2021 года составило 84,9 млн кВт/час (спад на 5,2%). В частности, на ветряных электростанциях выработано 22,56 млн кВт/час, на солнечных станциях – 9,2 млн кВт/час, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов – 53,14 млн кВт/час.

Из общего объема производства электроэнергии на долю ОАО "Азерэнержи" пришлось 6 млрд 257,2 млн кВт/час или 90,4% всей выработки электроэнергии в Азербайджане, на долю энергообъектов в Нахчыванской Автономной республики – 81,64 млн кВт/час, независимых электростанций – 569,8 млн кВт/час, ветряной станции ОАО «Азеришыг» - 16,24 млн кВт/час.

В январе-марте 2021 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 509 млн кВт/час (рост на 5,4% - ИФ). При этом, поставки электроэнергии в Иран составили 8,3 млн кВт/час, Турцию - 12,7 млн кВт/час, Россию – 23,1 млн кВт/час, Грузию – 464,9 млн кВт/час.

Импорт электроэнергии в Азербайджан в отчетный период составил 32,1 млн кВт/час (рост на 18,9%). В структуре импорта на долю Ирана пришлось 8,2 млн кВт/час, России – 15,3 млн кВт/час, Грузии – 8,6 млн кВт/час.

Н.Аббасова