В РФ более 8,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 399 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 326 случаев, умерли за сутки 399 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 326 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 156 (13,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 9 тыс. 447 человек, скончались 399 человек.
В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 837 новых случаев COVID-19 за сутки, 52 скончавшихся и 1 тыс. 751 выздоровевший.
Наименьшее число заболевших за сутки выявлено республике Алтай и в Туве - по два случая, в Еврейской АО - один, в Ненецком АО не зафиксировано ни одного случая.
С момента распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, зарегистрировано 4 млн 666 тыс. 209 случаев коронавирусной инфекции, 104 тыс. умерших и 4 млн 291 тыс. 223 выписанных.
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