МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021г на 230 тыс. б/с

Международное энергетическое агентства (МЭА, IEA) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, говорится в отчете агентства.

"Несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные за первый квартал 2021 года, годовой рост был пересмотрен в среднем на 230 тыс. б/с с учетом лучших экономических прогнозов. Однако восстановление остается неустойчивым, поскольку в некоторых основных странах-потребителях растет число случаев заболевания COVID", - отмечает МЭА.

Так, спрос на нефть в 2021 году, по прогнозам, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

"Мы понизили наш прогноз спроса на нефть в первом квартале на 200 тыс. б/с, чтобы учесть ухудшение эпидемии в Европе, но мы пересмотрели наши оценки на второй квартал (+180 тыс. б/с), третий квартал (+520 тыс. б/с) и четвертый квартал (+325 тыс. б/с). Обновление было в значительной степени обусловлено США и Китаем", - отмечает агентство.

"В то время как ситуация в Европе выглядит более опасной, во многих странах введены новые ограничения, вакцины против COVID внедряются более или менее в соответствии с графиком", - пишет МЭА.

По данным МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале падали седьмой месяц подряд - на 55,8 млн баррелей и были выше среднего 5-летнего уровня на 28,3 млн баррелей, составив 2,977 млрд баррелей.

Сокращение запасов в основном было вызвано резким падением запасов нефтепродуктов на 66,8 млн баррелей.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.