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ТЭК 14.04.2021 12:36

Мировые поставки нефти в марте выросли на 1,7 млн б/с из-за восстановления добычи США - МЭА

Мировые поставки нефти в марте выросли на 1,7 млн б/с - до 92,9 млн б/с, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировые поставки нефти резко выросли в марте после восстановления остановленного из-за холодов производства в США. Рост на 1,7 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем привел к увеличению добычи нефти в мире до 92,9 млн б/с, при этом на США приходится почти три четверти прироста", - отмечает МЭА.

МЭА также немного понизило прогноз по добыче нефти на 2021 год странами, не участвующими в сделке ОПЕК+.

"Страны, не входящие в ОПЕК+, получат рост в размере 610 тыс. б/с в 2021 году после падения на 1,3 млн б/с в 2020 году", - говорится в отчете.

В мартовском прогнозе МЭА ожидало рост добычи в странах не-ОПЕК в 2021 году на 0,7 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, МЭА, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]