Мировые поставки нефти в марте выросли на 1,7 млн б/с из-за восстановления добычи США - МЭА

Мировые поставки нефти в марте выросли на 1,7 млн б/с - до 92,9 млн б/с, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
"Мировые поставки нефти резко выросли в марте после восстановления остановленного из-за холодов производства в США. Рост на 1,7 млн б/с по сравнению с предыдущим месяцем привел к увеличению добычи нефти в мире до 92,9 млн б/с, при этом на США приходится почти три четверти прироста", - отмечает МЭА.
МЭА также немного понизило прогноз по добыче нефти на 2021 год странами, не участвующими в сделке ОПЕК+.
"Страны, не входящие в ОПЕК+, получат рост в размере 610 тыс. б/с в 2021 году после падения на 1,3 млн б/с в 2020 году", - говорится в отчете.
В мартовском прогнозе МЭА ожидало рост добычи в странах не-ОПЕК в 2021 году на 0,7 млн б/с.
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