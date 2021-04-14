Сделка ОПЕК+ в марте исполнялась на 113% - МЭА

Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в марте исполнили свои обязательства на 113%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА, IEA).
При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 124%, страны не-ОПЕК - на 93%.
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