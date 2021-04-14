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ТЭК 14.04.2021 12:38

Сделка ОПЕК+ в марте исполнялась на 113% - МЭА

Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в марте исполнили свои обязательства на 113%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА, IEA).

При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 124%, страны не-ОПЕК - на 93%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, МЭА, ОПЕК+, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]