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ТЭК 14.04.2021 12:41

Минск намерен углублять нефтяное сотрудничество с Баку - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду предложил углубить сотрудничество двух стран в поставках нефти, передает госагентство БелТА.

"Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но, тем не менее, нет нерешаемых вопросов", - сказал Лукашенко.

Он поблагодарил главу Азербайджана за поддержку Беларуси в сфере поставок нефти.

В свою очередь, Алиев отметил, что сотрудничество между двумя странами идет по всем направлениям, успешно развивается как в политической сфере, так и в экономике. "Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между странами и нацеленности на результат", - заявил Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]