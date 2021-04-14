Минск намерен углублять нефтяное сотрудничество с Баку - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду предложил углубить сотрудничество двух стран в поставках нефти, передает госагентство БелТА.

"Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но, тем не менее, нет нерешаемых вопросов", - сказал Лукашенко.

Он поблагодарил главу Азербайджана за поддержку Беларуси в сфере поставок нефти.

В свою очередь, Алиев отметил, что сотрудничество между двумя странами идет по всем направлениям, успешно развивается как в политической сфере, так и в экономике. "Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между странами и нацеленности на результат", - заявил Алиев.