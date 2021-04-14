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Регион 14.04.2021 14:23

Иран решил начать обогащение до 60% в ответ на инцидент в Натанзе - Рухани

Решение Тегерана начать обогащение урана до 60% является ответом на злодеяние, совершенное диверсантами на ядерном объекте в Натанзе, заявил в среду на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.

"Обогащение до 60% - ответ на это злодеяние", - сказал Рухани, отметив, что поврежденные в результате инцидента центрифуги IR-1 будут заменены передовыми центрифугами IR-6, процесс обогащения урана на которых идет значительно быстрее.

При этом президент Ирана высказал мнение, что инцидент на объекте в Натанзе призван повлиять на ход переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.

"Вы хотите, чтобы наши руки были пустыми на переговорах, но наши руки полны", - сказал он.

Накануне Тегеран объявил о начале процесса обогащения урана до 60%. Кроме того, будут введена в строй еще тысяча центрифуг последнего поколения.

Было заявлено, что процесс обогащения начнется со среды. По словам представителя Ирана в МАГАТЭ Казема Гарибабади, первое количество урана, обогащенного до 60%, будет получено на следующей неделе.

Инцидент в системе распределения электроэнергии был зафиксирован на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе в воскресенье. По данным иранских властей, он не отразился на производственном процессе, поскольку была задействована система аварийного энергоснабжения.

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Тэги: ИРАН, УРАН, ОБОГАЩЕНИЕ, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]