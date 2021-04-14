Вывод войск США из Афганистана чреват гражданской войной - спикер парламента

Афганистан может столкнуться с угрозой гражданской войны из-за вывода из страны военнослужащих США, заявил в среду председатель афганского парламента Мир Рахман Рахмани.
"В существующей ситуации условия вывода иностранных войск несправедливы", - цитирует канал Tolo News слова Рахмани.
По его словам, "вывод иностранных войск в нынешней ситуации ухудшит ее и приведет к гражданской войне".
Как сообщает Tolo News, Рахмани подчеркнул, что Вашингтону следует учитывать существующие обстоятельства при выводе своих войск, в противном случае Афганистан снова столкнется "с горьким опытом прошлого".
Во вторник стало известно, что президент США Джо Байден собирается объявить о завершении вывода американских военных из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Прежняя американская администрация планировала сделать это к 1 мая 2021 года.
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