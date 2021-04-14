Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0332 RUR   0.0224 GBR   2.3412 TRY   0.2096

Цена на нефть

13.04 $/bbl   WTI 60.18 0.48 Brent 63.67 0.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.04.2021 15:02

Провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия

Финляндия проинформировала Москву и Вашингтон о том, что готова провести у себя возможный саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Финляндия всегда предлагала свои дипломатические услуги. Что касается этой возможной встречи, то обеим сторонам была представлена готовность к ее организации", - сообщила в среду газете Iltalehti канцелярия президента Финляндии.

По данным издания, свои услуги предложили также Австрия и Исландия.

В телефонном разговоре во вторник Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране".

Ранее глава Российского государства встречался в Финляндии с американским коллегой Дональдом Трампом в 2018 году.

В феврале глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) заявил международным СМИ, что его страна готова провести у себя возможный саммит. Однако тогда конкретные планы этой возможной встречи еще не стали достоянием общественности.

Тем временем в Кремле считают, что пока рано говорить о конкретных сроках и месте проведения возможной встречи Путина и Байдена.

"Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики, это новое предложение, и оно будет изучаться, будет проводиться анализ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, есть ли в Кремле понимание, где и когда может состояться встреча Путина и Байдена, которую президент США предложил провести в ходе телефонного разговора с президентом РФ, состоявшемся накануне.

Песков напомнил, что лидеры условились, что тема подготовки такой встречи будет изучаться по дипломатическим каналам. Он добавил, что после этого можно говорить о какой-то конкретике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]