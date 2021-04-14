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Дальнее зарубежье 14.04.2021 16:50

Число жертв среди гражданского населения Афганистана увеличивается - ООН

ООН отмечает рост числа жертв и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане за первый квартал этого года.

"За первые три месяца 2021 года в Афганистане 573 мирных жителя погибли и 1210 получили ранения, что на 29% выше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в докладе миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), который цитируют в среду афганские СМИ.

При этом, по данным МООНСА, ответственность за более чем 40% погибших и пострадавших несет радикальное движение "Талибан" и за 17% - правительственная армия.

"Число погибших и изувеченных мирных жителей, в особенности женщин и детей, вызывает крайнюю обеспокоенность. Я призываю стороны срочно найти пути прекращения насилия", - заявила спецпредставитель ООН по Афганистану и глава МООНС Дебора Лайонс.

"Если не удастся незамедлительно снизить уровень насилия в стране, в 2021 году тысячи афганцев погибнут и пострадают от рук своих соотечественников", - подчеркнула Лайонс.

12 сентября прошлого года в столице Катара Дохе стартовали мирные переговоры между правительством Афганистана и талибами, однако до сих пор стороны не провели ни одного пленарного заседания, поскольку рабочие группы увязли в согласовании процедурных вопросов и повестки дня.

Кроме того, движение "Талибан" отказывается объявить прекращение огня и грозит возобновить боевые действия против иностранных воинских контингентов, если США не выведут своих военных к 1 мая.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОГИБШИЕ, ООН, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]