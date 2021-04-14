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Регион 14.04.2021 22:37

Турция продлила до 31 мая требование о ПЦР-тесте на коронавирус для туристов

В Турции по итогам заседания кабинета министров Турции 13 апреля были приняты дополнительные ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса, среди них - продление требования справки о тесте на коронавирус для туристов, сообщает посольство РФ в Анкаре.

"Закрываются спортзалы, бассейны, салоны красоты, хамамы, сауны и т.д. Кафе, рестораны и другие предприятия общепита работают только "на вынос" и на доставку на дом в определенные часы. В отелях запрещено проводить публичные ифтары (разговение - ИФ-Туризм). Пользоваться услугами ресторанов в отелях могут только проживающие в них туристы. Фальшивые бронирования будут пресекаться", - говорится в сообщении дипмиссии.

Кроме того, в стране вводятся ограничения на междугородние поездки: передвигаться между провинциями без уважительной причины нельзя. "Также обращаем внимание, что требование представлять негативный результат ПЦР теста при въезде в Турцию продляется до 31 мая", - подчеркнули в дипмиссии

Как уточняется, новые ограничительные меры вступают в силу 14 апреля и будут действовать до 17 мая. Если в первые две недели Рамадана ситуация не изменится в лучшую сторону, будут введены дополнительные ограничения.

"По всей стране продолжит действовать комендантский час в выходные дни (с 19:00 пятницы по 5:00 понедельника). Сроки действия комендантского часа в будние дни изменились. Отныне запрет на выход из дома будет вступать в силу не в 21:00, а в 19:00 и действовать до 5:00. В выходные дни при необходимости граждане (за исключением лиц старше 65 лет и младше 18 лет) смогут посещать ближайшие от дома продуктовые магазины, мясные/овощные лавки, пекарни пешком (за исключением граждан с ограниченными возможностями). Продуктовые магазины, мясные/овощные лавки будут открыты с 10:00 до 17:00", - говорится в сообщении дипмиссии.

В рамках новых мер выходить на улицу лицам старше 65 лет и младше 18 лет в выходные дни запрещено. Вновь вводятся ограничения для этих возрастных категорий на выход на улицу в рабочие дни: лица старше 65 лет могут выходить в промежуток с 10:00 до 14:00, младше 18 лет - с 14:00 до 18:00. Вступает в силу запрет на использование ими общественного транспорта.

Госучреждения переходят на график работы с 10:00 до 16:00. Остальные предприятия будут работать с 7:00 до 18:00, сетевые супермаркеты - с 10:00 до 18:00. Школы, кроме учащихся 8 и 12 классов, переходят на дистанционное образование. Дошкольные учреждения продолжают работу.

Отмечается, что в стране запрещены свадьбы, помолвки и подобные мероприятия.

Турция в последние дни бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом. Так, во вторник в стране было выявлено 59,2 тыс. новых случаев. Всего заболели почти 4 млн человек, умерли 34,5 тыс..

Российские власти приняли решение ограничить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня для предупреждения завоза коронавируса.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]