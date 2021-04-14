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Инфраструктура и тендеры 14.04.2021 14:50

MIDA направит около 6 млн манатов на создание систем водоснабжения и канализации в ЖК Говсан-2

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 6 млн манатов на создание систем водоснабжения и канализации во втором комплексе соцжилья в поселке Говсан (ЖК Говсан-2).

Объем работ включает: создание системы водоснабжения на внутренней и внешней территории ЖК, сети хозяйственно-бытовой канализации, системы полива и перенос существующих канализационных линий.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт MIDA подписало со «Строительно-ремонтным управлением №19».

Стоимость контракта - 5 млн 922,125 тыс. манатов.

Комплекс соцжилья на площади 18,81 га строится на западе поселка Говсан.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: MIDA, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]