MIDA направит около 6 млн манатов на создание систем водоснабжения и канализации в ЖК Говсан-2

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 6 млн манатов на создание систем водоснабжения и канализации во втором комплексе соцжилья в поселке Говсан (ЖК Говсан-2).
Объем работ включает: создание системы водоснабжения на внутренней и внешней территории ЖК, сети хозяйственно-бытовой канализации, системы полива и перенос существующих канализационных линий.
Согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт MIDA подписало со «Строительно-ремонтным управлением №19».
Стоимость контракта - 5 млн 922,125 тыс. манатов.
Комплекс соцжилья на площади 18,81 га строится на западе поселка Говсан.
MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.
Н.Аббасова
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