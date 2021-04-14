Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика

Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило сразу на две ступени прогноз по рейтингу Банка Республика на «Позитивный», при этом подтвердив рейтинг по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте.

Аналитики Moody`s связывают повышение прогноза по рейтингу c хорошим качеством кредитного портфеля в период пандемии. Благодаря высоким стандартам управления кредитными рисками в Банке Республика, влияние пандемии и карантинных мер на кредитный портфель банка было умеренным.

Изменение прогноза отражает ожидаемое улучшение кредитоспособности банка на фоне улучшающейся бизнес среды. Moody`s также отмечает что коэффициент проблемных кредитов банка останется на стабильно низком уровне.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.