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14.04.2021 15:15

Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика

Международное рейтинговое агентство Moody`s повысило сразу на две ступени прогноз по рейтингу Банка Республика на «Позитивный», при этом подтвердив рейтинг по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте.

Аналитики Moody`s связывают повышение прогноза по рейтингу c хорошим качеством кредитного портфеля в период пандемии. Благодаря высоким стандартам управления кредитными рисками в Банке Республика, влияние пандемии и карантинных мер на кредитный портфель банка было умеренным.

Изменение прогноза отражает ожидаемое улучшение кредитоспособности банка на фоне улучшающейся бизнес среды. Moody`s также отмечает что коэффициент проблемных кредитов банка останется на стабильно низком уровне.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]