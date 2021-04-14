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Внешняя политика 14.04.2021 15:16

Азербайджан и Беларусь подписали пакет документов по итогам переговоров на высшем уровне

По итогам переговоров президентов Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко в Баку стороны подписали ряд документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

В частности Агентство пищевой безопасности Азербайджана и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области ветеринарии.

Также подписаны меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджана и белорусским Национальным агентством по туризму, меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики между министерствами энергетики Азербайджана и Беларуси.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между концерном «Белнефтехим» и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]