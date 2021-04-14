Азербайджан и Беларусь подписали пакет документов по итогам переговоров на высшем уровне

По итогам переговоров президентов Азербайджана и Беларуси Ильхама Алиева и Александра Лукашенко в Баку стороны подписали ряд документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

В частности Агентство пищевой безопасности Азербайджана и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области ветеринарии.

Также подписаны меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджана и белорусским Национальным агентством по туризму, меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики между министерствами энергетики Азербайджана и Беларуси.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между концерном «Белнефтехим» и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Б.Рустамбеков