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Карабахский конфликт 14.04.2021 15:33

Пашинян сообщил о подтвержденной гибели в Карабахе 3621 армянского военнослужащего

В ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, по данным на 14 апреля, подтверждена гибель 3621 военнослужащего, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На сегодняшний день свидетельствами о смерти подтверждена гибель 3621 военнослужащего. В списках без вести пропавших числятся 321 человек", - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении в среду.

По его словам, тела и останки 201 человека проходят ДНК-экспертизу.

"Кроме того, есть тела более 100 человек, прошедших идентификацию, но родные по тем или иным причинам отказываются принимать этот факт", - сказал Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]