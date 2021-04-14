Пашинян сообщил о подтвержденной гибели в Карабахе 3621 армянского военнослужащего

В ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, по данным на 14 апреля, подтверждена гибель 3621 военнослужащего, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На сегодняшний день свидетельствами о смерти подтверждена гибель 3621 военнослужащего. В списках без вести пропавших числятся 321 человек", - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении в среду.

По его словам, тела и останки 201 человека проходят ДНК-экспертизу.

"Кроме того, есть тела более 100 человек, прошедших идентификацию, но родные по тем или иным причинам отказываются принимать этот факт", - сказал Пашинян.