Пашинян сообщил о подтвержденной гибели в Карабахе 3621 армянского военнослужащего

В ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, по данным на 14 апреля, подтверждена гибель 3621 военнослужащего, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"На сегодняшний день свидетельствами о смерти подтверждена гибель 3621 военнослужащего. В списках без вести пропавших числятся 321 человек", - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении в среду.
По его словам, тела и останки 201 человека проходят ДНК-экспертизу.
"Кроме того, есть тела более 100 человек, прошедших идентификацию, но родные по тем или иным причинам отказываются принимать этот факт", - сказал Пашинян.
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