Минск готов поставлять вакцину «Спутник-V» в Баку - Лукашенко

Официальный Минск готов поставлять в Азербайджан вакцину «Спутник-V», производимую в Беларуси, заявил президент Александр Лукашенко.
«В Беларуси начинается массовая вакцинация населения, для этих целей будут использоваться созданные в стране по российским технологиям препараты. Однако, весь объем произведенных вакцин Беларусь потребить не сможет, поэтому их готовы экспортировать, в том числе и в Азербайджан. Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой», - сказал Лукашенко в среду после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает агентство БЕЛТА.
Кроме того, белорусский президент отметил, что большой потенциал для кооперационных связей Минск видит в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме, образовании. Хорошие перспективы видятся для углубления взаимодействия в научно-технической и военно-промышленной сферах.
Вместе с этим, Лукашенко пригласил Алиева совершить визит в Беларусь. «Мы всегда были и останемся надежными друзьями вашей страны», - подчеркнул Лукашенко.
Как сообщалось ранее, Беларусь намерена ежемесячно производить до 500 тысяч доз вакцины «Спутник-V».
Х.Насирзаде
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