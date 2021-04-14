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Бизнес и законодательство 14.04.2021 15:37

Минск готов поставлять вакцину «Спутник-V» в Баку - Лукашенко

Официальный Минск готов поставлять в Азербайджан вакцину «Спутник-V», производимую в Беларуси, заявил президент Александр Лукашенко.

«В Беларуси начинается массовая вакцинация населения, для этих целей будут использоваться созданные в стране по российским технологиям препараты. Однако, весь объем произведенных вакцин Беларусь потребить не сможет, поэтому их готовы экспортировать, в том числе и в Азербайджан. Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой», - сказал Лукашенко в среду после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает агентство БЕЛТА.

Кроме того, белорусский президент отметил, что большой потенциал для кооперационных связей Минск видит в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме, образовании. Хорошие перспективы видятся для углубления взаимодействия в научно-технической и военно-промышленной сферах.

Вместе с этим, Лукашенко пригласил Алиева совершить визит в Беларусь. «Мы всегда были и останемся надежными друзьями вашей страны», - подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Беларусь намерена ежемесячно производить до 500 тысяч доз вакцины «Спутник-V».

Х.Насирзаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]