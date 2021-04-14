Население Азербайджана в I квартале сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,1%

Население Азербайджана приобрело в I-ом квартале 2021 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 9 млрд 524,8 млн манатов, что на 1,1% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 5 млрд 177,6 млн манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2020 года на 1,1%), непродовольственных товаров - 4 млрд 347,2 млн манатов (спад на 4,7%).

По данным комитета, за отчетный период 54,4% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 16,4% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,4% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 5% - электроприборы и мебель, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 15,9% - прочую непродовольственную продукцию.

За отчетный период 25,8% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 50,1% - частными предпринимателями и 24,1% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-мартом 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 7,3% для предприятий, для частных предпринимателей - на 3,7%, на рынках и ярмарках - сократился на 16,3%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-марте 2021 года составили 172,9 манат, на покупку непродовольственных товаров – 145,2 манат.

По итогам 2020 года население сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%.

Б.Рустамбеков