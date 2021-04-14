Первый контейнерный поезд в рамках проекта TURKUAZ прибыл в Азербайджан

Первый контейнерный экспресс-блок-поезд в рамках проекта «TURKUAZ» прибыл из Турции в Азербайджан, говорится в сообщении «ADY Container» (дочерняя компания ЗАО “Азербайджанские железные дороги»).

«Первый контейнерный экспресс-поезд в рамках проекта TURKUAZ прибыл в Баку. Поезд состоит из 21 контейнера длиной по 45-футов каждый. Груз поезда, отправившегося со станции Пайсан в Турции, состоит из 588 тонн корма для животных растительного происхождения», - говорится в информации.

По данным общества, время в пути маршрутным экспрессом TURKUAZ составляет 6 суток.

Контейнерный экспресс-поезд будет осуществлять грузоперевозки 2 раза в неделю из Стамбула и Мерсина в Баку и в обратном направлении.

«Регулярная работа поезда, перевозящего экспортно-импортные грузы из Турции в Азербайджан и наоборот, увеличит объем грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, расширит пропускную способность этого маршрута и повысит ее конкурентоспособность. Экспрессом TURKUAZ также планируется отправлять в Азербайджан грузы, доставляемые из Европы в турецкие порты на Черном и Средиземном морях», - говорится в сообщении.

TURKUAZ – это новый логистический продукт, разработанный «ADY Container» совместно с партнёрами из Турции и Грузии. Проект направлен на увеличение объема грузоперевозок по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс.

Н.Аббасова