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Транспорт и связь 14.04.2021 15:45

Первый контейнерный поезд в рамках проекта TURKUAZ прибыл в Азербайджан

Первый контейнерный экспресс-блок-поезд в рамках проекта «TURKUAZ» прибыл из Турции в Азербайджан, говорится в сообщении «ADY Container» (дочерняя компания ЗАО “Азербайджанские железные дороги»).

«Первый контейнерный экспресс-поезд в рамках проекта TURKUAZ прибыл в Баку. Поезд состоит из 21 контейнера длиной по 45-футов каждый. Груз поезда, отправившегося со станции Пайсан в Турции, состоит из 588 тонн корма для животных растительного происхождения», - говорится в информации.

По данным общества, время в пути маршрутным экспрессом TURKUAZ составляет 6 суток.

Контейнерный экспресс-поезд будет осуществлять грузоперевозки 2 раза в неделю из Стамбула и Мерсина в Баку и в обратном направлении.

«Регулярная работа поезда, перевозящего экспортно-импортные грузы из Турции в Азербайджан и наоборот, увеличит объем грузов, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, расширит пропускную способность этого маршрута и повысит ее конкурентоспособность. Экспрессом TURKUAZ также планируется отправлять в Азербайджан грузы, доставляемые из Европы в турецкие порты на Черном и Средиземном морях», - говорится в сообщении.

TURKUAZ – это новый логистический продукт, разработанный «ADY Container» совместно с партнёрами из Турции и Грузии. Проект направлен на увеличение объема грузоперевозок по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЕЗД, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]