Число браков в Азербайджане за январь-февраль 2021г сократилось на 30%, разводов – почти на 15%

Численность населения Азербайджана в январе-феврале 2021 года увеличилась на 7,994 тыс. человек или на 0,1% - до 10 млн 127,127 тыс. на 1 марта 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности – 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.
В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщины.
В январе-феврале текущего года в республике родились 20,984 тыс. младенцев, что на 6% меньше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 13. Мальчики составили 53,2% родившихся детей, девочки – 46,8%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 510 двойняшек, 9 тройняшек.
За прошедший период в Азербайджане умерли 13,338 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 8,2 (в январе-феврале 2020 года уровень смертности составлял 6,3).
За отчетный период в республике зарегистрировано 5,672 тыс. браков (спад на 30,4% по сравнению с январем-февралем 2020г) и 2,417 тыс. разводов (спад на 14,9%).
В январе-феврале 2021 года соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 395 человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 47 человек, покинувших страну.
Х.Насирзаде
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