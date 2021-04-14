Цифровой юань угрожает позициям доллара как ведущей мировой резервной валюты - эксперт

Быстрая цифровизация юаня в сочетании с рядом других макроэкономических и политических факторов может ускорить ослабление позиций доллара США как ведущей мировой резервной валюты, считает главный инвестиционный директор Templeton Global Macro Майкл Хазенштаб.

Это также может ускорить признание юаня как основного конкурента доллару, пишет он в колонке для газеты Financial Times.

Концепцию цифровых валют в последние годы изучают многие страны, однако мало кто столь же активен, как Китай, в разработке цифровой валюты центрального банка, отмечает Хазенштаб. В цифровой валюте, контролируемой государством, исключен элемент анонимности, являющийся ключевым в децентрализованных блокчейн-системах, на которых основаны биткойн и эфир (Ethereum), а также другие популярные криптовалюты.

Теоретически, контроль государством новых цифровых активов имеет множество преимуществ. В частности, это может способствовать более надежному предотвращению мошенничеств и преступлений, снижению транзакционных издержек, а также более активному внедрению цифровых активов в финансовую систему.

В случае Китая принятие цифровой валюты центробанка как внутри страны, так и за ее пределами, позволит сократить зависимость финансовой системы от доллара и ограничить роль, а также контроль, со стороны глобальных финансовых институтов и регуляторов.

В апреле 2020 года Пекин запустил пилотный проект по использованию криптовалюты центробанка в четырех городах страны, а в августе расширил ее на 28 городов. Уже в этом году цифровая валюта будет тестироваться в крупных городах, включая Пекин и Шанхай, и власти планируют запустить ее в широкое обращение в 2022 году.

Некоторые страны за пределами Китая, например, США, вряд ли захотят использовать цифровую валюту, контролируемую Пекином, отмечает Хазенштаб. Однако, она может довольно быстро завоевать позиции в странах Азии, Латинской Америки и Африки.

На долю Китая в докризисном 2019 году пришлось порядка 16% мирового ВВП, в то время как доля юаня в глобальных резервах составляет чуть более 2%. Недостаток юаневых активов для иностранных инвесторов ограничивал роль Китая как резервной валюты, однако теперь, когда власти страны обещают открыть для зарубежных участников внутренний рынок госдолга, объем которого составляет порядка $15 трлн, юань может получить поддержку.

Привлекательность цифровой валюты китайского ЦБ может еще больше возрасти, если страна сумеет воспользоваться преимуществом "первопроходца" в этой сфере, чтобы удовлетворить растущий спрос на использование цифровых активов в международных расчетах, считает Хазенштаб.

COVID-19 также может стать катализатором роста роли юаня, как мировой резервной валюты, говорит эксперт, отмечая, что экономические последствия пандемии уже привели к существенному увеличению дефицита бюджета США, а также к резкому смягчению денежно-кредитной политики, и эти факторы продолжат оказывать давление на доллар.

"Цифровизация юаня усилит экономические и геополитические факторы. Это будет иметь долговременные и трансформационные последствия для мировой экономики", - считает Хазенштаб.