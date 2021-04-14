COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в I квартале на 45,5%

Потребители в Азербайджане в I-ом квартале 2021 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 216,1 млн манатов ($127,1 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-марте 2021 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,2% или на сумму 216,1 млн манатов", - сообщили Госкомстате.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 45,5%.
Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В 2020 году потребители в Азербайджане приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 748,9 млн манатов ($440,5 млн по текущему курсу -ИФ).
Н.Аббасова
Пашинян сообщил о подтвержденной гибели в Карабахе 3621 армянского военнослужащего
Азербайджан и Беларусь подписали пакет документов по итогам переговоров на высшем уровне
SOCAR и "Белнефтехим" договорились о сотрудничестве в части реализации произведенных в Белоруссии нефтепродуктов
Анкара готовит для Москвы предложения для возобновления полетов
Путин: мы удовлетворены тем, как осуществляется сотрудничество BP и Роснефти
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Британия, ФРГ и Франция обеспокоены началом обогащения урана в Иране до 60% - заявление
Цифровой юань угрожает позициям доллара как ведущей мировой резервной валюты - эксперт
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам