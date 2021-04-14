Британия, ФРГ и Франция обеспокоены началом обогащения урана в Иране до 60% - заявление

Правительства Великобритании, Германии и Франции с большой обеспокоенностью приняли к сведению объявление Ираном 13 апреля МАГАТЭ о начале обогащения урана до 60%, заявили официальные представители министерств иностранных дел стран "евротройки".
"Это представляет собой серьезное развитие ситуации, так как производство высокообогащенного урана является важным этапом в изготовлении ядерного оружия. У Ирана нет никакой заслуживающей доверия гражданской потребности, оправдывающей такой уровень обогащения", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду на сайте МИД Франции.
В документе также выражается обеспокоенность планами Ирана установить 1 тыс. новых центрифуг на ядерном объекте в Натанзе, что будет иметь последствием значительное повышение возможностей Ирана обогащать уран.
По мнению столиц трех европейских стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, это сообщение Ирана "вызывает особое сожаление в момент, когда все участники СВПД и США приступили к содержательным дискуссиям с целью быстро найти дипломатическое решение, позволяющее оживить и восстановить СВПД". В Лондоне, Берлине и Париже считают, что недавнее "опасное сообщение" Ирана противоречит конструктивному духу и доброй воле этих переговоров.
"В свете недавних событий, мы отвергаем любые меры эскалации, кто бы их ни предпринимал, и мы призываем Иран не усложнять еще больше дипломатический процесс", - заявили представители МИД стран "евротройки" СВПД.
В МАГАТЭ во вторник подтвердили, что получили заявление Тегерана о готовности обогащать уран до уровня в 60% на своем объекте в Натанзе.
Ранее сообщалось, что Иран, начиная со среды, приступает к обогащению урана до уровня 60%. Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе.
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